Juniorteam Kocher-Lein aus fünf Vereinen

Um den Spielbetrieb für die kommenden Jahre sicherzustellen, haben sich die Vereine 1. FC Eschach, SV Göggingen, FV Hohenstadt, TSV Untergröningen und FC Schechingen dazu entschlossen eine neue Spielgemeinschaft einzugehen. Zur Saison 2021/2022 wird daher das Juniorteam Kocher-Lein gegründet.

„Da es in den letzten Jahren für alle Vereine immer schwieriger wurde, in allen Jugenden Mannschaften zu stellen, ist dies der Schritt in die richtige Richtung“, ist Hohenstadts Jugendleiter Elias Diez überzeugt. Vor allem bei den A- und B-Junioren sei man von der Spieleranzahl wieder breiter aufgestellt. Zudem wird ein Verschieben der Jugendspieler