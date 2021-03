Die erste Online-ReleaseParty der ASA

Fitness Die Aalener Sportallianz bietet am 10. April über Zoom Powerfitness zum Mitmachen.

Viele Fitnessfans fiebern bereits wieder dem langersehnten Neustart des regulären Sportbetriebs im Sportverein entgegen. Die Aalener Sportallianz präsentiert in der momentanen Übergangszeit ein Ereignis der besonderen Art. Am Samstag, 10. April, um 8.45 Uhr geht die erste „Online Release Party“ digital via Zoom über die Bühne.

Unter dem Motto „Gemeinsam fitter, schneller, stärker!“ trotzen Fitness-Begeisterte an diesem Tag der Pandemie. Über die räumliche Distanz hinweg wird ein dynamisches Gruppenfitness-Gefühl erweckt, und die kompetent ausgebildeten Trainerinnen und Trainer der ASA werden in bekannter Art und