Ein Zentrum als nachhaltige Schule fürs ganze Leben

Hüttlingen. Mithilfe von Spenden aus Hüttlingen und Umgebung sind in Burkina Faso in den vergangenen Monaten vier weitere Brunnen gebohrt und in Betrieb genommen worden. Über 30 sind es inzwischen. Das Burkina-Faso-Team um Christel Trach-Riedesser hat dafür im Namen aller Spenderinnen und Spender viel Dank erfahren.

In dem bitterarmen westafrikanischen Land geht es um die Versorgung der etwa 16 Millionen Einwohner mit sauberem Trinkwasser und mit Nahrungsmitteln. Die Menschen kämpfen mit einer acht Monate andauernden Trockenzeit von Oktober bis Mai. Mit der Unterstützung von Partnern an Ort und Stelle haben die Spenden aus Ostwürttemberg