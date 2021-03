Weißstörchin fliegt hartnäckige Annäherungsversuche bis der Storchenmann nachgibt

Natur Von den Störchen in Ellwangen und Schwabsberg weiß Helmut Vaas, Weißstorchbetreuer des NABU Ellwangen, Neues: Demnach wollte am 2. März eine unberingte Störchin auf das Nest des am 22. Februar in das Ellwanger Nest zurückgekehrten Weißstorchmännchen. „Kurzerhand wurde sie aber wieder hinausgeworfen“, berichtet Vaas. Sie habe den ganzen Tag über noch weitere hartnäckige Annäherungsversuche unternommen, sei aber immer wieder rüde verjagt worden. „Auch am Tag danach verfolgte die Störchin hartnäckig ihr Ziel, hatte am frühen Nachmittag Erfolg und wurde ins Nest gelassen“, berichtet Vaas. Seitdem sei das