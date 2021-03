Die Pläne für AstraZeneca im Kreis

Aalen

Es geht aktuell nicht mehr so schnell vorwärts bei den Corona-Impfungen, wie in den vergangenen Wochen. Der vorübergehende Impfstopp für AstraZeneca hatte Auswirkungen auf das Impftempo: Nur etwas mehr als 3000 neue Impfungen gab es innerhalb der vergangenen sieben Tage im Ostalbkreis. Anfang März waren es mehr als 4000 neue Impfungen und in den vergangenen beiden Wochen zuerst rund 3900 und dann fast 3700. Der Trend geht aktuell also in die falsche Richtung. Da kommt der zweite Rückschlag für AstraZeneca zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

Am Mittwochnachmittag hat der Krisenstab im Landratsamt entschieden, wie es im Ostalbkreis