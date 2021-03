Sicher: Frederick Brütting kandidiert als OB in Aalen

Aalen

Nach Informationen, die der Schwäbischen Post vorliegen, will Frederick Brütting (37) sich als Oberbürgermeister von Aalen bewerben. Dem Vernehmen nach hat er dies am vergangenen Dienstagabend am Ende der Sitzung des Heubacher Gemeinderates in nicht-öffentlicher Sitzung den Stadträtinnen und Stadträten der Rosensteinstadt mitgeteilt. Dort, in Heubach, sei dies mit vielen Worten des Bedauerns zur Kenntnis genommen worden. Auch aus anderen Quellen war zu vernehmen, dass der Heubacher in Aalen antreten will. Gegenüber der SchwäPo sagte Brütting am Mittwochabend, dass er diese Nachrichten „nicht kommentiert“. Er kündigte