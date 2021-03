Gmünd will schnell das Tübinger Modell

Corona-Pandemie Die Stadt bereitet sich auf den Tag der Genehmigung durch das Land vor. In der und um die Altstadt sollen acht Teststationen eingerichtet werden.

Schwäbisch Gmünd

Die Stadt Gmünd will für die Altstadt das Tübinger Pilotprojekt umsetzen. Darauf bereitet sich die Stadtverwaltung vor, denn „wir wollen sofort starten können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, sagte am Mittwoch Oberbürgermeister Richard Arnold. In anderen Worten: wenn Gmünd vom Land die Genehmigung bekommt.

Die Stadt Tübingen ermöglicht durch sieben Teststationen den Besuch der Altstadt mit Geschäften, Gastronomie und Kultureinrichtungen. Gmünd plant acht Teststationen. Im definierten Bereich will die Stadtverwaltung Bürgern mit negativen Tests „öffentliches