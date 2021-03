Der Bucher Stausee läuft wieder voll

Hochwasserschutz In den vergangenen Monaten wurden mehrere Vorkehrungen gegen Extremhochwasser getroffen. Bis zum Badebetrieb soll der Wasserstand des Sommers erreicht sein.

Punktgenau wurde am Mittwoch mit dem Wiedereinstau des Bucher Stausees begonnen. Im Oktober 2020 wurde der See entleert. 25 Tonnen Fische hat der Angelverein Ostalb auf andere Vereinsgewässer verteilt. So war der Weg frei für die Sanierung des Speicher- und Rückhaltebeckens. Neue Vorschriften machten dies nötig. Insgesamt wurde eine Million Euro verbaut.

Zum Pressegespräch am Staubecken war Ellwangens OB Michael Dambacher als Vorsitzender des Zweckverbandes Obere Jagst gekommen. Er ist der Mann für den Hochwasserschutz, dem diese und alle 15 anderen Rückhalteanlagen in erster Linie dienen.

Der Mann für den Tourismus, Geschäftsführer