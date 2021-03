Nacktwandern auf der Schättere?

Aalen-Unterkochen

Über Stock und Stein mit gar nichts an – außer Wanderschuhen und vielleicht einem Rucksack. Bereits vor zehn Jahren sorgten Nacktwanderer am Ipf bei Bopfingen für Aufregung. Mittlerweile ist nacktes Wandern schick. Nacktwandern ist schwer im Kommen – und gilt bei Tourismusmanagern als „Megatrend“ für die kommenden Jahre. Ein Trend, dem sich auch die Region nicht verschließen will, wie Landrat Dr. Joachim Bläse am Dienstag in der Sitzung des Bildungs- und Finanzausschusses erklärte. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen immer mehr Menschen die Heimat als idealen Urlaubsort entdeckten, liege es nahe,