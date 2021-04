Wie viel Wolf steckt in schon im VfR?

Fußball, Regionalliga Südwest Aalens neuer Cheftrainer Uwe Wolf will am Samstag gegen Stadtallendorf seinen ersten VfR-Sieg feiern. Revanche für Hinspielniederlage bietet zusätzliche Motivation.

Nach dem 1:1-Remis vergangene Woche bei Schott Mainz will VfR Aalens neuer Cheftrainer Uwe Wolf am Samstag beim Heimspiel gegen den Tabellenletzten Eintracht Stadtallendorf (14 Uhr) seinen ersten Sieg an seiner neuen Wirkungsstätte feier. Etwas anderes gilt auch nicht. „Wir wissen um die Aufgabe und gehen mit einer riesen Vorfreude in dieses Spiel“, sagt Aalen neuer Coach.

Dass seine Mannschaft in Mainz vergangenen Samstag unnötigerweise zwei Punkte liegen gelassen hat, das sieht Wolf in der Analyse sehr differenziert. „Die Mainzer haben die meisten ihrer bisherigen Punkte zuhause geholt. Da muss man dem Gegner auch