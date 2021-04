Jetzt dürfen an Ostern doch Gottesdienste gefeiert werden. Gehen Sie in die Kirche?

Viel wurde darüber diskutiert, nun ist es beschlossen: Gottesdienste dürfen trotz Pandemie über die Osterfeiertage stattfinden. Wir haben Aalener Passanten gefragt, ob sie in die Kirchen gehen oder doch lieber daheim bleiben.

Altenpflegerin, Aalen

„Ich bin generell nicht die Kirchengängerin. Daher habe ich auch nicht vor, an den Feiertagen in die Kirche zu gehen. Bei mir ist das beruflich sowieso nicht möglich, da ich Nachtschicht habe. Ich finde aber, dass die Kirche zu Ostern dazugehört, auch wenn es mit einem Risiko verbunden ist.“

Selbstständig, Aalen

„Ich gehe generell nicht wirklich in die Kirche. Ich finde es aber in Ordnung, dass die Gottesdienste stattfinden und die Leute ihren Glauben weiter leben, und in die Kirchen gehen können. Wenn dabei alles ein bisschen beschränkt