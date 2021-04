Unfallursache wohl gesundheitliche Probleme

Unglück Abgestürzter Heizöltransporter: Bergung bis spät in die Nacht – 200 000 Euro Schaden.

Lorch. Vermutlich gesundheitliche Probleme, nennt Polizeisprecher Holger Bienert als Ursache für den schweren Unfall, bei dem am Dienstagnachmittag ein 52-Jähriger mit einem Heizöltransporter von der B 297 oberhalb des Muckensees bei Lorch abgekommen und etwa 100 Meter eine steile Böschung zur B-29-Ausfahrt Lorch in Fahrtrichtung Gmünd hinabgestürzt war. Er war schwerverletzt von den Rettungskräften geborgen und von einem Rettungshubschrauber in eine Klink transportiert worden.

Ein langer Abend wurde es für die 25 Einsatzkräfte der Lorcher und der Gmünder Feuerwehr. Bis 23 Uhr seien die Feuerwehrleute