Die Meisterin der Ostalb-Osterkerzen

Aalen

Ihre Osterkerzen brennen zum Auferstehungsfest in vielen Kirchen der Diözesen Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und auch im Bistum Augsburg. Die Handschrift der gebürtigen Aalenerin, Schwester Maria Immaculata Kieninger, tragen aber traditionell auch die Osterkerze in der Aalener Marienkirche und weitere Auferstehungskerzen in 30 katholischen Kirchen der Ostalb. Seit 58 Jahren widmet sie sich in ihrer Kerzenwerkstatt in der Benediktinerabtei Kellenried nahe Weingarten einer sehr intensiven Form der Glaubensverkündigung: Ihre Freude am Evangelium drückt die Zweitälteste der dort noch lebenden 15 Schwestern in christlichen Symbolen aus.