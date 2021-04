Wer rüttelt da?

Nun weiß ja nicht nur der Spion, dass der noch amtierende Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler den Ruf hat, alles am liebsten selber machen zu wollen. Und weil es gerade – pandemiebedingt – nicht ganz so viele Termine gibt, hat er sich wohl am vergangenen Sonntag schnell mal selber einen gemacht. Mit dem Fahrrad wurde er im Freizeitlook auf dem Stadtoval gesichtet. Dort soll er geschaut haben, ob der Bauzaun am Kubaa immer noch steht. Der stört den OB, weil das so nach Lockdown aussieht, soll er in diesem Zusammenhang gesagt haben. Ob er allerdings dann den Zaun selber weggeräumt hat, ist dem Spion nicht überliefert worden.