Emmenecker siegt erneut

Ein dritter Platz in Lemgo, ein neuer Teilnehmerrekord, sowie der dritte Erfolg in Serie beim Virngrund-Waldlauf und zwei Siege in der Verbandsliga. Der Rückblick auf die Ereignisse vor fünf Jahren.

Nach einer blitzsauberen Kür in der Vorrunde des „3. Junior Masters“ in Lemgo konnte die Bucher Kunstradfahrerin Sophia Hunold einen ihrer bisher größten Erfolge verbuchen: Sie schaffte es als Zweitplatzierte in die Finalveranstaltung. In dieser wurde sie am Ende Dritte. Ein riesiges Starterfeld aus 45 Sportlerinnen trat in Lemgo beim Halbfinale des „3. Junior Masters“ an, um sich unter die besten 20 Fahrerinnen