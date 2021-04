800 Ostermenüs kommen am Samstag

Aktion „Kochboxen“ für Abonnenten der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost. Wie die Zutaten am Karfreitag für die Auslieferung am Karsamstag zusammengestellt werden.

Aalen

Kartoffelsäcke liegen in Behälterwagen in der Versandgasse der Schwäbischen Post und der Gmünder Tagespost in der Aalener Bahnhofstraße. Zwei Kühlcontainer lassen vermuten, dass es dort am Karfreitagnachmittag nicht um die Auslieferung von Tageszeitungen oder von Briefen der Ostalb-Mail geht.

Im Raum des regionalen Postdienstleisters findet man Spargel, Bohnen, Pilze, eine Vielzahl von Konservengläsern und stapelweise wärmeisolierte Kartons. Ein Auto bringt eine Lieferung von 800 Gläsern gekühlter Pannacotta – aus Fachsenfeld, vom Gasthaus „Bären“. Bei SDZ in Aalen werden die „Kochboxen“ gepackt,