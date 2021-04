Ein Sonnenaufgang mit Gott

Aalen

Die evangelische Kirche in Aalen hat in diesem Jahr ihre Präsenzgottesdienste reduziert, nicht aber an Karfreitag und an Ostern.

So stand der Karfreitagsgottesdienst mit Dekan Ralf Drescher und der Schola unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller unter dem Thema des stellvertretenden Leidens des Gottesknechtes aus dem Buch des Propheten Jesaja.

„Es ist unser Privileg, dass wir diesen Text bereits von Ostern her verstehen dürfen“, so der Dekan. So unfassbar das grausame Leiden des Gottesknechtes war, so unfassbar ist die neue und geschenkte Gerechtigkeit. Das Leben ist uns neu geschenkt, weil er, der Knecht,