Ostermarsch und Friedenskundgebung virtuell

Aktion Was Ellwanger Aktionsbündnis Mahnwache trotz der Absage auf die Beine gestellt hat.

Ellwangen. Zum wiederholten Mal ist der Ostermarsch mit der anschließenden Kundgebung am Fuchseck wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Trotzdem fand am Ostersonntag die Friedenskundgebung statt: Über eine Internet-Präsentation konnte man die für diese Veranstaltung vorgesehenen Rede- und Musikbeiträge am Bildschirm verfolgen.

Das Ellwanger Aktionsbündnis Mahnwache hatte bereits alles im Vorfeld organisiert. Josef Baumann vom Ellwanger Friedensforum begrüßte die Gäste via Internet und betonte: „Mit der Friedenskundgebung und dem Ostermarsch wollen wir ein deutliches Zeichen für eine Kultur des Friedens setzen und es ist in