Initiative gegen Klimakrise in Aalen

Aalen. Im September 2019 sind viele Menschen in Aalen auf die Straße gegangen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Aus dieser und den nachfolgenden Aktionen heraus hat sich das Bündnis für Klimaschutz und Nachhaltigkeit Ostalb gegründet. Einige der dort Engagierten treten jetzt mit dem „Klimaentscheid Aalen“ in Aktion und machen sich auf den Weg, mithilfe eines Einwohnerantrags zu signalisieren: Die Klimakrise kommt aus Aalen und nach Aalen. Dies teilt die Initiative in einem Schreiben mit.

Die Notwendigkeit, die Erderhitzung deutlich unter 2 Grad Celsius des vorindustriellen Niveaus zu halten, wurde mit dem Übereinkommen