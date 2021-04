Fürs Abstrampeln bestraft?

Michael Weißkopf ist optimistisch, dass der VfR Aalen am Saisonende nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Trotzdem beschäftigt auch den Präsidiumssprecher das Thema, das gerade für hitzige Debatten sorgt: dass es aus der Oberliga auch bei einem Saisonabbruch Aufsteiger geben soll.

Stand jetzt wird der WFV am 9. April beschließen, die Saison abzubrechen. Heißt: Angesichts der wenigen Spiele, die in dieser Runde absolviert wurden, würde es weder Auf- noch Absteiger geben. Allerdings soll es möglicherweise eine Sonderregelung für die Oberliga geben. Der Verband zieht in Erwägung, den Tabellenführer