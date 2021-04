Das sind die Baustellen im April

Aalen

Das städtische Tiefbauamt und die Stadtwerke Aalen werden ab April im gesamten Stadtgebiet Tiefbauarbeiten zur Instandhaltung und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur in Aalen in Angriff nehmen. Folgende Projekte stehen in der Kernstadt und den Stadtteilen an:

Kettelerstraße/Alte Heidenheimer Straße: In Vorbereitung der Baumaßnahme Rad- und Fußgängerunterführung Kettelerstraße / Alte Heidenheimer Straße muss bis Ende April der Fuß- und Radweg parallel zur Ostrampe der Hochbrücke zum Verlegen von Versorgungsleitungen gesperrt werden. Eine Umleitung für Fußgänger und Radfahrer ist ausgeschildert. Im Zuge dieser Maßnahme