Regionales Bündnis beim Ostermarsch

Kundgebung Aalener und Heidenheimer demonstrieren in Ulm gegen Aufrüstung.

Aalen. Beim diesjährigen Ostermarsch in Ulm nahmen Mitglieder des Aalener Friedensbündnis und Heidenheimer-Friedensbündnis in Ulm teil. Rund 200 Demonstranten und Demonstrantinnen trafen sich laut Pressemitteilung des Friedensbündnisses vor der Wilhelmsburg-Kaserne, dem NATO-Hauptquartier für schnellen Materialtransport, und marschierten in die Stadt zur Abschlusskundgebung auf dem Geschwister-Scholl-Platz.

Die unter Corona-Auflagen genehmigte Demonstration wurde vom Ulmer Friedensbündnis organisiert. Rainer Schmid, Pfarrer aus Aalen und Friedensaktivist, erklärte, dass es wichtig sei nicht nur virtuell, sondern auch direkt Präsenz in