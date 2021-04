66 Lauchheimer werden gepikst

Corona In der Sporthalle in Lauchheim ist das mobile Impfteam zu Gast. 66 Lauchheimerinnen und Lauchheimer haben sich gemeldet. Wir haben Anna Kärcher bei ihrer Corona-Schutzimpfung begleitet.

Lauchheim

Anna Kärcher ist 80 Jahre alt und gehört zu einem besonderen Personenkreis: Die Lauchheimerin ist eine von 236 Personen, die von der Gemeindeverwaltung ein Impfangebot vor Ort erhalten hat. „Nach Rot am See oder Ulm wäre ich nicht gefahren“, sagt die rüstige Frau. So ist sie wie viele andere auch der Gemeindeverwaltung dankbar, dass es in Lauchheim die Möglichkeit gibt, sich in der Schulsporthalle durch das mobile Impfteam impfen zu lassen.

„Für uns war klar, dass wir das machen“, sagt Bürgermeisterin Andrea Schnele. Als Landrat Joachim Bläse sich bei ihr meldete, habe sie sofort zugesagt. Da derzeit