Was Brütting anders machen will

OB-Wahl Frederick Brütting wirft offiziell den Hut in den Ring, erklärt, warum er Oberbürgermeister in Aalen werden möchte und wer ihn dabei unterstützt.

Aalen

Seit zehn Jahren ist Frederick Brütting nun schon Bürgermeister in Heubach. Jetzt will er Oberbürgermeister in Aalen werden.

Die Warum-Frage: Warum eigentlich OB in Aalen werden? Brütting erklärt, in den knapp zehn Jahren als Bürgermeister in Heubach sei dort „viel bewegt, die Infrastruktur modernisiert und Einiges für den Klimaschutz getan worden“. Zudem sei es gelungen, viel an Schulden abzubauen. „Ich habe das Gefühl, dass Vieles gut geworden ist und ich es jetzt in andere Hände geben kann“, sagt der 37-Jährige. Kommunalpolitik lebe auch vom Wechsel und er, Brütting,