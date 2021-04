Mehr als ein Sprungbrett

Der will mehr. Manche haben das ja schon immer gewusst. Schultes in der Kleinstadt – das reicht dem Brütting nicht. Jetzt haben sie recht behalten. Oder? Nein. Denn keiner kann ernsthaft behaupten, dass die Rosensteinstadt dem Juristen nur als „Sprungbrett“ gedient habe. Weil: Kein Mensch steht fast zehn Jahre auf einem Sprungbrett. Und von „stehen“ kann in Heubach keine Rede sein. Brütting hat enorm viele Entwicklungen angestoßen, begleitet und zu Ende gebracht. Dabei hatte er immer einen roten Faden. Zum Beispiel: Klima- und Umweltpolitik. Vom Nahwärmenetz mit erneuerbaren Energien bis zur Ansiedlung