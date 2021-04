Deutsche Bank wächst

Aalen

Die Deutsche Bank hat in der Region fast eine wichtige Marke geknackt: Wie das Institut mitteilt, ist das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, in der Region Württemberg Ost – zu dem die Stadt Aalen gehört, das allerdings größer gefasst ist als die Region Ostwürttemberg – um 6,7 Prozent auf fast 9,9 Milliarden gestiegen. Allerdings fällt das Plus im Stadtgebiet geringer aus: Im Vergleich zum Vorjahr wuchs das Geschäftsvolumen um 1,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. In Aalen betreut die Bank 20 000 Kunden, in der Region sind es rund 181 000 Kunden.

„Wir waren und sind für unsere