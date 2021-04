TV Wetzgau holt zwei Neuzugänge

Der Kader des TV Wetzgau für die neue Saison in der Bundesliga nimmt konkrete Formen an: Mit dem 18-jährigen Thore Beisser aus Kiel und dem Spanier Mir Nikolau hat Trainer Paul Schneider zwei Neuzugänge an land gezogen. Nicht mehr zum Team gehört künftig der Holländer Bart Deurloo.

Was war das für eine merkwürdige Saison im abgelaufenen Jahr. Zwar endete die Bundesliga-Runde für den TV Wetzgau mit dem zweiten Platz, doch so richtig zum Feiern war niemand zumute. Wie auch in Corona-Zeiten? Im Anschluss folgte gar noch die Diskussion um den Star des Meisters TG Saar Oleg Verniaiev wegen eines angeblichen Dopingverstoßes. Bis heute gibt