Mode live aus dem KubAA

Aalen

Life is live“, lachte Christian Grimminger am späten Mittwochnachmittag im großen Saal des KubAA. Seit 10 Uhr hat er hier mit seinem CRA-Veranstaltungsteam aus Bopfingen ein komplettes Aufnahmestudio hingestellt. Der erste Eindruck: Hochprofessionell und beeindruckend.

„Wir sind mit der Technik in unserem mobilen Streaming-Studio ganz an einem großen TV-Studio dran“, ist Grimminger stolz. Der Hintergrund: In Coronazeiten haben sich die Veranstaltungsprofis vom unterm Ipf auf Streaming-Angebote spezialisiert.

„Wir machen für unsere Kunden komplette, runde Sendungen. Mit Ton und Grafik. Alles dabei“,