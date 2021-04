Braunenbergschule im Umbau

Hochbau Transformation zum Bildungscampus: Was und wo zuerst saniert und neu gebaut wird. Die wesentlichen Inhalte des 1. Abschnitts.

Aalen-Wasseralfingen

Nach den Sommerferien soll es losgehen mit der Verwandlung der Braunenbergschule Wasseralfingen in den Bildungscampus Braunenberg. Vorausgesetzt, der Aalener Gemeinderat gibt in seiner Sitzung am 29. April grünes Licht. Im 1. Bauabschnitt liegt der Fokus auf der Herstellung einer Kita mit insgesamt 100 Plätzen, auf dem Bau einer Mensa und Räumen für den Ganztagsbetrieb. „Die erste Maßnahme ist die Sanierung des West-Pavillons für den Ganztagsbetrieb“, erläuterte Architekt Manfred Gruber jüngst den Ortschaftsräten. Dann kommen die Räume für die künftige Kita dran: Dafür wird der Ost-Pavillon saniert