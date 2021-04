Schnelltests im dm-Markt möglich

Aalen. Die dm-Märkte werden zu Corona-Schnelltest-Zentren: An diesem Donnerstag, 8. April, eröffnet der dm-Drogeriemarkt die ersten Corona-Schnelltest-Zentren unter anderem in Aalen am dm-Markt in der Gartenstraße 101 und in Schwäbisch Gmünd am dm-Markt in der Lorcher Straße 165. Am Eröffnungstag sind Termine ab 12 Uhr verfügbar. Danach haben die Testzentren montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Am 15. April wird auch in Westhausen, im dm-Markt In der Waage 2, ein Schnelltest-Zentrum eröffnet.

So funktioniert es: Für einen Schnelltest