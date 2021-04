Gute Noten für Brütting – und Bedauern

Heubach. Ein Verlust. Das hört man öfter, wenn die Heubacher Fraktionsvorsitzenden über Bürgermeister Frederick Brütting reden – und über seinen denkbaren Abschied. Denn der 37-Jährige möchte am 4. Juli in Aalen zum Oberbürgermeister gewählt werden. Die Gmünder Tagespost hat nachgefragt: Was halten Stadträte von Brüttings möglichem Abgang, was war gut mit ihm, was nicht so gut? Und was muss ein Nachfolger können und leisten?

Martin Kelbaß, der Fraktionsvorsitzende der Bürgerlichen Liste, stellt dem Bürgermeister ein gutes Zeugnis aus: „Ich sehe