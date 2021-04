Die Aalener Chefin des Tempelhof-Projekts

Aalen/Berlin. Man kennt sie noch: Von 2008 bis 2016 war Jutta Heim-Wenzler Erste Bürgermeisterin in Aalen. Davor war die diplomierte Architektin Baubürgermeisterin in Böblingen. 2010 ist ihr Aalen zur Heimat geworden, sie wohnt mit der Familie im eigenen Haus in der Jahnstraße und hat mittlerweile viele Freunde in der Stadt. Man trifft auf dem Aalener Wochenmarkt. Und alljährlich macht sie sichs mit einer Pilgergruppe von St. Maria auf den Jakobsweg. Aber an den Wochenenden pendelt sie unentwegt zwischen Aalen und Berlin.

Dort, in der Hauptstadt, hat Heim-Wenzler eine Mammutaufgabe übernommen. Als Geschäftsführerin