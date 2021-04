Operationen verschoben wegen Corona

Aalen/Mutlangen/Ellwangen. Wegen der Corona-Pandemie ist derzeit fast die Hälfte der Betten in den Intensivstationen der drei Kliniken im Ostalbkreis belegt. Das hat zur Folge, dass geplante Operationen verschoben werden müssen. Dies bestätigt auf Anfrage der Chef der Kliniken Ostalb, Professor Dr. Ulrich Solzbach. Konkret sei die Situation so, dass – Stand Donnerstag – 14 der insgesamt 35 Intensivbetten mit Patienten belegt sind, die an Corona erkrankt sind. Zudem seien weitere 15 Intensivbetten mit Patienten belegt, die aus anderen Gründen intensiv behandelt werden müssen. Um eine Reserve zu haben für