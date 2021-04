Kita-Kinder: Entscheidungen am Montag

Aalen. An Schulen in Baden-Württemberg gilt ab dem 19. April eine Testpflicht für die Teilnahme am Präsenzunterricht, zumindest, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 überschritten ist. Doch was ist mit den Kindertagesstätten in Aalen? In Bezug auf die Betreuung „ändert sich zunächst nichts“, wie Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt, sagt. Und in Sachen Corona-Testungen sei man „noch in Abstimmung“.

Die Betreuungsangebote in Aalen: Für die Eltern und Kinder in Kitas der Stadt Aalen „ändert sich zunächst nichts in der Art der Betreuungsangebote“, erklärt Karin Haisch. Die bisherigen Betreuungsangebote