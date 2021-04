Zustimmung trotz erheblicher Bedenken

Oberkochen-Königsbronn. In erster Linie geht es um eine Stellungnahme zur notwendigen Flächennutzungsplanänderungen, die für die Kommunen Königsbronn und Oberkochen anstehen. Unterzeichnet ist die Stellungnahme von Bernd Engelhart (LNV-AK Heidenheim), Markus Schmid (NABU-Kreisverband Heidenheim), Hans-Peter Pfeiffer (LNV-AK Aalen), Ottmar Bihlmaier (NABU Oberkochen) und Janine Piper (Naturfreunde Oberkochen). Mit der Neuausweisung des Interkommunalen Gewerbegebiets Königsbronn-Heidenheim.Oberkochen werde erneut in einen sehr sensiblen Naturraum eingegriffen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung im Auftrag des Landesnaturschutzverbands