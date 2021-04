Uwe Wolf geht auch auswärts aufs Ganze

Fußball, Regionalliga Der Trainer kehrt zu seinem Ex-Verein zurück: Der VfR Aalen gastiert am Samstag bei Hessen Kassel. Tim Grupp ist bereit.

Uwe Wolf hat die raue Ostalb gleich zu Beginn seiner Amtszeit kennengelernt: mit Kälte und Schnee im April. Dabei haben die Profis des VfR Aalen wiederum ihren neuen Trainer kennengelernt. „Ein Spieler fragte mich, ob wir in den Kraftraum gehen. Da gewinnen wir aber keine Spiele“, sagt Wolf – und trainierte draußen. Mit der richtigen Einstellung wollen die Ostälbler am Samstag auch bei Hessen Kassel antreten. Und gewinnen. Anpfiff: 14 Uhr.

Wolf ist auch vor seinem dritten Spiel als VfR-Trainer im Angriffsmodus. „Wenn wir am Samstag umsetzen, was die Mannschaft in der Trainingswoche geleistet hat, bin ich guter Dinge,