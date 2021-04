Inge Birkhold kandidiert nicht als Oberbürgermeisterin

Aalen

Die Gerüchteküche in Aalen hat die vergangen Wochen gebrodelt: Macht sie’s? Oder macht sie’s nicht? Am Donnerstag hat Inge Birkhold nun für Klarheit gesorgt. „Nach reiflicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, nicht als Oberbürgermeisterin zu kandidieren“, sagt die 53-jährige CDU-Stadträtin im Gespräch mit der SchwäPo.

Sie habe ihre Gründe, aber die Gründe möchte sie nicht breit in der Öffentlichkeit darlegen. Inge Birkhold sagt nur so viel: „Es gibt gewisse einflussreiche Kreise in Aalen, die nicht möchten, dass ich kandidiere.“