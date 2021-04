Kritik an KIZ und Ambulanz

Pandemie SchwäPo-Leser haben im Aalener Kreisimpfzentrum und der Fieberambulanz schlechte Erfahrungen gemacht. So reagieren die Verantwortlichen.

Aalen

Das Kreisimpfzentrum und die Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdiensts wurden ins Leben gerufen, um Bürgerinnen und Bürgern eine bestmögliche gesundheitliche Versorgung zu liefern – dennoch scheint es an manchen Stellen zu knirschen, wie Leser der SchwäPo berichten.

Darunter etwa Rainer Weber aus Ebnat. „Am Samstag, 3. April, meldete ich mich bei der 116117, weil ich hohes Fieber hatte“, berichtet er. Am Telefon schilderte er seine Symptome, am Tag davor habe er bereits einen Schnelltest gemacht, der negativ ausgefallen war. „Man verwies mich an die Notfallpraxis“, fährt Weber fort.

Seine Frau, die