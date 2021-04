Galgenberg und Jazzfest: Die Festivalmacher planen schon

Aalen

Die Luft ist auf keinen Fall raus“, sagt Ingo Hug. Hug ist künstlerischer Leiter des Aalener Jazzfestes und die Luft, die er noch hat, atmet er in dieses Projekt. Denn auch in diesem Jahr will der Verein Kunterbunt in den Aalener Stadtgarten laden. Trotz Pandemie, trotz Hygieneauflagen Livemusik bieten. Am Freitag, 2. Juli, und am Samstag, 3. Juli, sollen dort zwei Künstler bei einem kleinen Jazzfest auf der Bühne stehen, die auch international bekannt sind. Milow und Marla Glen. Beide hätten schon beim Jazzfest 2020 spielen sollen, doch das musste abgesagt werden. Dafür gab es einen Livestream.

Bereits im Sommer hatten Kunterbunt