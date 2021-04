Kontroverse Diskussion wegen Bauland

Böbingen. Auf der einen Seite will man in Böbingen Bauwilligen Flächen bieten. Auf der anderen Seite soll der Flächenverbrauch für neues Bauland möglichst gering gehalten werden. Aus Sicht des Flächenverbrauchs bietet sich die Bebauung im Bereich „Weidle-Ost“ bestens an. Denn es handelt sich um eine Arrondierung des Bestands, wie Bürgermeister Jürgen Stempfle am Montag erläuterte. Weiter, sind die Erschließungsleitungen bereits weitgehend vorhanden, es müssen also fast nur noch Hausanschlüsse hergestellt werden. Daher sprach sich das Gremium auch vor einigen Monaten aus diesem Grund dafür aus, dass im Flächennutzungsplan