Sachbeschädigungen häufen sich

Ellwangen

So langsam setzt sich ein Bild zusammen, was über die Osterfeiertage in der Stadt und den Teilorten alles angerichtet wurde. Während die allermeisten Menschen sich an Ostern erfreuten, aufeinander acht gaben und sich an die Coronaverordnungen hielten, gab es an einigen Stellen eine Spur blinder Zerstörungswut und Sachbeschädigung. Noch ist nicht in allen Fällen klar, wie hoch der Sachschaden ist, doch bewegen sich allein die materiellen Schäden auf mindestens 1300 Euro.

Entlang der Verbindungsstraße zwischen Ellwangen und Neunheim, kurz nach der Alten Steige/ Abzweigung Silberburg, wurden über Ostern in Fahrtrichtung Neunheim