Frage der Woche

Corona-Maßnahmen verschärfen und harten Lockdown verhängen – ja oder nein?

Die 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg steigt aktuell wieder. Die SchwäPo hat Passanten in Aalen gefragt, was sie von der Idee eines harten Lockdowns halten und wie sie sich mit den aktuellen Maßnahmen fühlen.