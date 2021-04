Späte Tore für Essingen

Sport Das war am zweiten April-Wochenende vor fünf Jahren geboten.

Ein spätes Gegentor in Stuttgart, ein Unentschieden im Ostalb-Derby und ein spätes Comeback. Der Rückblick auf diese und noch weitere Fußball-Partien vor fünf Jahren.

Der VfR Aalen kam beim VfB Stuttgart II nicht über ein 1:1 hinaus. Dominick Drexler hatte die Schwarz-Weißen mit 1:0 in Führung gebracht (17.). Danach verpasste es der VfR aber gegen harmlose Gastgeber nachzulegen. So hatte der VfB II weiterhin alle Chancen etwas Zählbares mitzunehmen. Dies gelang letztlich auch. Thomas Hagn traf in der 83. Minute zum 1:1.

Auch der TSV Essingen spielte vor fünf Jahren unentschieden: 2:2 beim 1. Göppinger SV. Der