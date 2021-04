Corona: Hilferuf aus Ecuador

Engagement Schwester Isabel Dietrich aus Abtsgmünd gründete vor 48 Jahren ein Kinderheim in Ecuador. Sie schildert weshalb die derzeitige Situation alles, was sie dort bisher erlebt hat, im negativen Sinne übertrifft.

Abtsgmünd

In den 48 Jahren, die Schwester Isabel Dietrich aus Neuler schon in Ecuador lebt, hat sie viel Leid, Not und Elend erlebt. „Aber die derzeitige verzweifelte Lage überbietet alles und ist in Deutschland unvorstellbar“, berichtet sie. „Wer hätte gedacht, dass dieser einschneidende Einfluss von einem Virus ausgehen würde?“

Vor einem Jahr habe ein Wirbelwind der Ansteckung begonnen, der bis heute kein Ende nehme. „Besonders nicht hier in Ecuador“, betont Schwester Isabel. Täglich erreichen sie Nachrichten von vielen Todesfällen, denn oftmals fehle den Armen das Geld für eine Behandlung –