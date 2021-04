Aufgebaut in nur sieben Tagen

Wohnungsbau Die Neresheimer Firma ADK-Modulraum fertigt mithilfe der modularen Bauweise eine Wohnanlage für Seniorinnen und Senioren in Rainau.

Neresheim

Der Anblick ist faszinierend: Eine ganze Wohnanlage für Senioren mit insgesamt 42 Service-Apartments, sieben Wohnungen für Betreutes Wohnen sowie einer Tagespflegeeinrichtung für circa 30 Gäste steht fein säuberlich in über 60 Modulen weiß verpackt und fix und fertig in der großen Lagerhalle. Groß heißt in diesem Fall: rund 500 Meter lang und 50 Meter breit.

Die Halle gehört der Firma ADK Modulraum, die ihren Sitz im Neresheimer Industriegebiet hat. Und dort ist am frühen Freitagnachmittag wieder einmal richtig viel los. Schwere Lastkraftwagen rollen rückwärts in die Verladezone. Ein Portalkran mit 80 Tonnen Tragkraft