Drei Jahre Haft wegen Drogenhandel und Einbruch

Aalen. Ein 31-Jähriger hat sich vor dem Aalener Amtsgericht verantworten müssen. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff kam zur Ansicht, dass er in vier Fällen vergangenes Jahr in Aalen zwei Gramm Marihuana an eine 14-Jährige verkauft hat und dass er im Oktober in das Restaurant Poseidon eingebrochen ist.

Zu insgesamt drei Jahren Haft verurteilte ihn das Schöffengericht. Da der Angeklagte drogenabhängig ist und die Taten deswegen begangen hat, erläuterte Richter Reuff in seiner Urteilsbegründung, soll ihm ermöglicht werden, einen Tel der Haftstrafe zugunsten einer