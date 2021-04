Abruscia trifft in der Nachspielzeit

Ein später Elfmeter mit Tim Grupp als Hauptdarsteller – da verheißt normalerweise nichts Gutes. Nicht so in Kassel. Da schaltete sich der Abräumer des VfR Aalen in der Nachspielzeit ins Offensivspiel ein und verhalf den Ostälbler zu einem nicht mehr geglaubten Punktgewinn. Alessandro Abruscia verwandelte den Strafstoß mit etwas Glück zum 1:1 (0:1)-Endstand.

„Wenn der Schiedsrichter pfeift, ist's Elfmeter ...“ So kommentiert Uwe Wolf die umstrittene Szene in der 91. Minute. Eine Bewertung wollte der Trainer des VfR Aalen nicht vornehmen, stattdessen freute er sich über den Punktgewinn beim direkten Konkurrenten. Einen