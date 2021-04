Polizei und Ordnungsamt haben erneut Auto-Poser im Blick

Blaulicht Nach den teils chaotischen Zuständen an den Limes-Thermen über Ostern haben Ordnungskräfte über das Wochenende erneut zahlreiche Auto-Poser an verschiedenen Plätzen im Aalener Stadtgebiet kontrolliert.

Aalen. Die Polizei und das Ordnungsamt haben am Wochenende erneut zahlreiche Auto-Poser kontrolliert. Vorausgegangen waren eine Vielzahl von Verstößen gegen die Nachtruhe und gegen die Corona-Regeln von Auto-Posern über die Osterfeiertage an den Limes-Thermen und an anderen Plätzen in Aalen. Dort hatten sich Poser eine Art "Katz-und-Maus-Spiel" mit der Polizei geliefert: Als die Beamten die ersten Kontrollen durchführten, wichen die Autofahrer schnell auf andere Plätze aus - unter anderem an verschiedene Tankstellen und an Parkdecks im Bereich des Bahnhofes.

Aufgrund des­sen wurde am vergangenen Wochenende durch