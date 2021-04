Einbrüche in Wasseralfinger Schulen

Polizei Unbekannte haben in Wasseralfingen am Kopernikus-Gymnasium und an Karl-Kessler-Schule für Sachschäden gesorgt.

Aalen-Wasseralfingen. Bisher Unbekannte haben gleich zwei Mal im Schulzentrum in Wasseralfingen größere Schäden verursacht. Holger Bienert, Pressesprecher der Polizei, erläutert auf Anfrage: Am Schulgebäude der Karl-Kessler-Schule in der Hofwiesenstraße sei im Zeitraum zwischen Dienstag, 30. März, und Montag 12. April, die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters eingeschlagen worden. In das Kopernikus-Gymnasium Im Schäle sei in den letzten Tagen der Osterferien sogar eingebrochen worden.

Die Informationen der Polizei zum Einbruch in das Gymnasium: Mit einem Werkzeug hätten die Unbekannten