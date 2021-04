Selbsttests und Materialfluss für den Fernunterricht

Westhausen. An der Propsteischule herrschte trotz Osterferien am vergangenen Freitag reger Betrieb. Da die Schule als Pilotschule des Landkreises für die Selbsttests fungiert, wurden die Tests an die Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung und die Abschlussschülerinnen und -schüler ausgegeben. Hier engagierten sich Eltern und Lehrkräfte in der Ferienzeit, um einen möglichst sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten.

Die Testung läuft im Moment noch auf freiwilliger Basis. Sobald aber die Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht in die Schule kommen, soll nach den Plänen des Landes eine Selbsttestung hierfür verpflichtend werden.